К пятнице, 26 июля, в Центральной избирательной комиссии Украины обработали 99,99% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на досрочных выборах парламента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%. "Партия Шария" - 2,23%.

Остаются неподсчитанными ещё 0,39% голосов в Луганской области.

Фото: cvk.gov.ua

Как сообщала "Страна", в "Слуге народа" назвали округа, где будут требовать пересчета голосов на выборах в Верховную Раду.

Напомним, что Дмитрий Разумков анонсировал первое заседание новой Рады на границе лета и осени.