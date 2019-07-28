Сегодня, 28 июля, православные украинцы чтят память равноапостольного князя Владимира и всех рожденных и крещенных с этим именем. К празднику также приурочена еще одна памятная дата - Крещения Руси.

Чем запомнился князь Владимир

Князь Владимир был сыном Святослава и внуком княгини Ольги. Бабушка с детства прививала ему любовь к христианству. После смерти отца он стал князем Киевской Руси. В 987 году во время похода он захватил византийский город Херсонес. Он угрожал захватить и Константинополь, и тщетно добивался расположения Византийской царевны Анны. Однако ему поставили условие для заключения брака - принятие христианства. Когда девушка прибыла с духовниками в Херсонес, Владимир внезапно потерял зрение. Царевна настаивала на его немедленном крещении с надеждой получить исцеление. Действительно, во время крещения князь прозрел. После этого крестились и несколько его дружинников, они были поражены увиденным чудом. Владимир при крещении получил имя Василий и вскоре заключил брак с царевной Анной. В качестве выкупа за жену он вернул Херсонес Византии и построил в городе храм в честь Иоанна Предтечи.

Народ прозвал Владимира Красное Солнышко за его стремление помочь людям и милосердие. Церковь его величает равноапостольским, а историки зовут Великим Владимиром за то, что крестил Киевскую Русь в 988 году, когда вместе с женой Анной вернулся в Киев. Языческие боги пали навсегда. Со временем князь Владимир крестил также 12 своих сыновей и многих бояр. После принятия христианства в древнем Киеве начали возводить христианские храмы. Их строили на тех местах, где люди прежде поклонялись идолам.

Значение имени

Владимир - славянское имя, которое означает "Владеющий миром". С детства маленький Вова обычно растет любознательным, ему не чужды авантюризм и риск. В компании сверстников он стремится к лидерству. Уважает родителей и прислушивается к их советам. Достигая определенного опыта, становится сильным общественным деятелем, добивается высокого положения в обществе. Умеет быть гибким, обходить конфликты и споры. Он ценит уют. Очень аккуратен и любит порядок.

У Владимира обычно моментальная реакция на события, зачастую он принимает разумные решения. Для Владимира важно, как о нем отзываются окружающие. Он любит слышать похвалу в свой адрес. В жены выбирает романтичных женщин. Владимир часто компанейский и редко спокойный семьянин.

В зависимости от почитаемого святого именины Владимира также отмечают 1 и 7 февраля, 17 октября, 4 июня, 29 августа и 28 июля.

Поздравления и открытки

С праздником, с Днем ангела! Ценю тебя за доброту, мужество, умение оставаться справедливым и поступать мудро даже в самой трудной жизненной ситуации.

С именинами, Вова! Оставайся твердым в устремлениях! Крепкого здоровья и признания, дорогой друг!

С именинами от души поздравляю! Здоровья крепкого желаю! Не робеть и не болеть. Долго жить и не стареть!

С Днем ангела! С Днем имени! Пусть рядом всегда будет надежный друг, который даст ценный совет! Ты наша главная надежда, мы верим в тебя и дорожим тобой!

Поздравляю с Днем ангела, Владимир! Желаю сил и терпения! Пусть твой ангел всегда оберегает, защищает и указывает правильный путь в жизни. Удачи и веры в себя и поддержки близких!

Владимир, миром владей качественно, имей побольше денег и поменьше проблем. Верь в чудо и любовь. Все остальное пусть приложится.

Вовчик, с Днем имени тебя поздравляем, оставаться в почете желаем. Быть душой компании, покорять любые вершины и самые неприступные крепости, мужественным оставаться и никогда в жизни не сдаваться!

Вова, поздравляем с именинами! Счастливой и гармоничной жизни! Будь окружен заботой и обласкан вниманием! Закалки железной, острого ума, мудрости и целеустремленности! Взаимной любви, удачи, всяческий удовольствий и веселья!

Владимир, с Днем ангела! Для тебя звучат сегодня эти комплименты: ты наш славный, дорогой, наш любимый, молодой. Ты прекрасным оставайся, будь спортивным, не сдавайся! Желаем счастья и удачи, денег и веселья! Помни, что мы тебя любим сильно-сильно за то, что ты наш самый-самый!

Вованчик, твоим желаньям всем суждено давно сбыться! Пусть на пути к цели не останется преград, года пусть приносят мудрость, а жизнь будет словно полноводная река - полна счастья, любви и везения!