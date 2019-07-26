На 105-м избирательном округе в Счастье Луганской области члены Окружной избирательной комиссии (ОИК) решили в третий раз пересчитать голоса. Об этом сообщает "112 Украина".

На округе идёт борьба между Сергеем Медведчуком ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Викторией Гриб ("Оппоблок").

"Сейчас члены ОИК заполняют итоговые протоколы. Комиссия предположила, что люди, которые здесь не прописаны, например, военные, - им дали возможность проголосовать, из-за чего возникла разница подписей с количеством талонов. Она была небольшой, лишь в 8 талонов", - рассказал свидетель.

По его словам, комиссия решила в третий раз пересчитать голоса, а затем уже передать результаты ЦИК.

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии, на 105 округе лидирует Виктория Гриб от "Оппозиционного блока". При подсчете 100% электронных протоколов она набрала 39,58% голосов избирателей. На втором месте с разницей в 369 голосов кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Медведчук (брат) - он набрал 31,70% голосов.

Ранее сообщалось, что на 105-м избирательном округе зафиксированы массовые фальсификации в пользу кандидата от "Оппоблока" Виктории Гриб. Членам комиссий угрожали расправой, а члены УИК выдавали бюллетени людям без местной прописки, а также военным.

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", на 6 из 199 мажоритарных округов до сих пор не могут посчитать все голоса. При этом только в двух случаях количество необработанных бюллетеней может повлиять на исход досрочных парламентских выборов.

Напомним, что Разумков анонсировал первое заседание новой Рады на границе лета и осени.