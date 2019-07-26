На фоне роста напряженности в отношениях между Белым домом и Тегераном, военные Ирана провели испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом пишет "Интерфакс".

Испытания проводились в ночь с 24 на 25 июля. Баллистическая ракета Shabaab-3 пролетела около 1 тысячи километров.

Американский чиновник, который сообщил об инциденте, полагает, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран совершил запуск Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

Напомним, Иран ликвидировал крупную шпионскую сеть и собирается казнить 17 агентов ЦРУ.

Также мы писали, что в Пентагоне заявили о переброске войск в Саудовскую Аравию из-за обострения отношений с Ираном.