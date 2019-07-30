30 июля обладательницы имени Марина отмечают День ангела. В тот день церковь вспоминает святую мученицу Марину Антиохийскую, которая, как и многие Марины, если верить гороскопам, отличать сильным характером и красотой.

Значения имя Марина

С латинского это красивое имя переводится, как "морская". Интересно, что своего рода тезки Марины - Пелагеи, ведь это имя тоже переводится, как "морская", но уже с греческого.

Маринам приписывают импульсивность, нетерпеливость. Говорят, что в Маринах сочетается лед и пламень. Обычно они привлекают своим обаянием, легкостью, но при этом всегда помнят о чувстве собственного достоинства.

Часто обладательницы этого имени окружены поклонниками, сердечные переживания для них - неотъемлемая часть жизни. Они трепетно относятся к детям, брак для них - островок спокойствия и стабильности, но Марины не терпят, когда муж уделяет им мало внимания и уже тем более редко прощают измены.

Иногда Марин охватывает чувство одиночества и тоски, но они не гонят его, а позволяют себе прожить. Интуиция у них довольно сильная, но иногда это играет злую роль, когда Марины по привычке полагаются на ощущения, а не интеллект и логику.

Кто такая Марина Антиохийская

Сегодня церковь вспоминает Марину (Маргариту) Антиохийскую. Именно в ее честь сегодня именины у Марин. Святая родилась в Антиохии - сегодня это территория Турции. Ее отец был языческим жрецом. О христианстве она узнала от кормилицы. Когда девушке было 12 лет, она приняла крещение, после чего разгневанный отец отрекся от нее и выгнал.

В 15 лет девушка пасла овец, когда мимо проезжал местный правитель-язычник. Удивившись ее красоте, он захотел взять ее в жены, хотя Марина не скрывала, что приняла христианство. Но потенциальный муж увез ее на попечение одной знатной женщине, понадеявшись, что она уговорить его избранницу отказаться от веры. Однако Марина была непреклонна.

После жестоких пыток ее казнили. А также еще 15 тысяч человек, которые, глядя на ее страдания, уверовали в бога. По преданию, мощи Марины хранились в храме Константинополя, пока в 13 веке их не вывезли крестоносцы. В западной церкви святую почитают под именем Маргарита Антиохийская. Считалось, что она была одной из святых, которые являлись Жанне д’Арк.

Открытки и поздравления

Мариночка, поздравляю с Днем ангела! Оставайся такой же умной, очаровательной, доброй. Пусть цели поддаются, а дела спорятся. Пусть твоя жизнь будет легкой и красивой, как летние облачка в июле.

Марина, в имени твоем - слегка шумит морской прибой.

Во взгляде - не достать до дна.

Пусть ангелы хранят тебя.

С днем ангела тебя, Марина. Пусть чаще звучит твой смех и появляется улыбка, ведь ты прекрасна.