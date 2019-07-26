Инцидент с российским судном Neyma, которое было задержано в Измаиле, а экипаж отправлен в Москву, получил быстрое и неожиданное продолжение.

В пресс-центре штаба ООС сообщили о странных вещах на Азовском море. Корабли береговой охраны ФСБ РФ по вечерам включают мощные прожекторы и освещают катера морской пехоты Украины.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", - сказано в сообщении штаба в Facebook .

Украинские военные отметили, что сеансы освещения продолжаются по несколько минут. "Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", - сказано в сообщении.

По данному факту сообщено в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, "Страна" разбирались, к чему приведет задержание российского корабля в Измаиле.

Если бы в Украине арестовали российских моряков, которые плыли на корабле, то это могло сорвать любые начатки мирного урегулирования на Донбассе - не говоря уже о возможности обмена заключенными. Уже это наводит на мысли, что атака на танкер может быть и спланированной провокацией против Зеленского.