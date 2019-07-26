Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский называл "разбойником" вдруг опять резко передумал и решил все-таки начать судебную тяжбу с главой государства.

Опальный Годунок уже подписал соглашение с адвокатом Дмитрием Калько и публично объявил о своих намерениях в Facebook.

"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Dmitry Kalko. Все остальные боятся судиться против ПреЗедента. Мы настроены на победу в деле по защите моих чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - написал Годунок.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что еще пару недель назад Ярослав Годунок называл инцидент с Зеленским недоразумением и не собирался судиться с президентом.

"За то, что инцидент использовали пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию, поэтому я вышел в эфир. Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. Это небольшое недоразумение, которое завтра пройдет. Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда вражеские каналы пытаются использовать эту ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего президента", - заявлял Годунок в видеобращении.

Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский заставил заставил секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка покинуть официальную встречу. Президент в частности, заявил, что ранее Годунок был осужден за разбой с тяжкими телесными повреждениями, назвал чиновника "разбойником" и призвал его выйти из зала. Информацию о чиновнике он прочитал со смартфона.

Ранее "Страна" сообщала, что "разбойник" Годунок объявил о походе к СБУ.