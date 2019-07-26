В партии "Слуга народа" считают, что в Украине должна быть страховая медицина, но не сейчас. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть".

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - рассказал он.

По его словам, в зоне риска остаются дети, пенсионеры и граждане, которые не могут выжить без помощи государства. А таких, как заметил Разумков, большинство. Итак, этот вопрос над которым предстоит работать, и который в ближайшее время не может быть решен.

Мы разбирались, почему в Украине катастрофически упал уровень медпомощи. К слову, частные клиники больничные начали давать. Но для этого нужно лечь в стационар. А для попадания туда в коляске под присмотром нужна их скорая, что уже стоит 2,5 тыс. грн.

Ранее глава "Слуги народа" рассказал, что хотят сделать с рынком земли в Украине. Дмитрий Разумков уточнил, что на его введение нужно время, чтобы подготовить все необходимые законы и провести общественную дискуссию по проблемным вопросам.