Курс доллара 26 июля. Что происходит с курсом перед выходными
В пятницу, 26 июля, Нацбанк понизил доллар на три копейки. На межбанке курс американской валюты вчера вырос на 3 копейки. На рынке наличных валют с утра доллар не поднимается выше 25,6 грн.
"Страна" следит, что происходит с курсом доллара сегодня на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.
Курс доллара 26 июля
Курс НБУ сегодня 25,48 грн, то есть американская валюта подешевела на 3 копейки по сравнению с вчерашним днем.
На наличном рынке постепенно падает ажиотаж. Покупок дешевеющего доллара стало меньше. В обменках по состоянию на 08:30 средняя покупка 25,54 грн, средняя продажа 25,6 грн. То есть с вечера доллар подорожал на 1 копейку.
Фото: minfin.com.ua
Торги на межбанке начнутся в 10:00 . Вчера вечерние котировки составили 25,445-25,475 грн.
Фото: minfin.com.ua
Курс доллара в банках вчера был 25,3-25,45 при покупке и 25,6-25,75 грн при продаже - в зависимости от банковского учреждения.
Прогноз МВФ и Минфина
МВФ обновил прогноз по курсу гривны. В 2019 году курс доллара в Украине ожидается на уровне 28,68 грн. В 2020 году - 29,96 грн, в 2021 - 30,55.
Минэкономразвития и торговли Украины ожидает в 2019 году средний курс 27,4 грн, в 2020 – 29,18 грн, в 2021 – 30,1 грн.