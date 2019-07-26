В пятницу, 26 июля, Нацбанк понизил доллар на три копейки. На межбанке курс американской валюты вчера вырос на 3 копейки. На рынке наличных валют с утра доллар не поднимается выше 25,6 грн.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара сегодня на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 26 июля

Курс НБУ сегодня 25,48 грн, то есть американская валюта подешевела на 3 копейки по сравнению с вчерашним днем.

На наличном рынке постепенно падает ажиотаж. Покупок дешевеющего доллара стало меньше. В обменках по состоянию на 08:30 средняя покупка 25,54 грн, средняя продажа 25,6 грн. То есть с вечера доллар подорожал на 1 копейку.

Фото: minfin.com.ua

Торги на межбанке начнутся в 10:00 . Вчера вечерние котировки составили 25,445-25,475 грн.

Фото: minfin.com.ua

Курс доллара в банках вчера был 25,3-25,45 при покупке и 25,6-25,75 грн при продаже - в зависимости от банковского учреждения.

Прогноз МВФ и Минфина

МВФ обновил прогноз по курсу гривны. В 2019 году курс доллара в Украине ожидается на уровне 28,68 грн. В 2020 году - 29,96 грн, в 2021 - 30,55.

Минэкономразвития и торговли Украины ожидает в 2019 году средний курс 27,4 грн, в 2020 – 29,18 грн, в 2021 – 30,1 грн.