В больницы Днепра с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы еще 7 работников ООО "Миропласт", которые пообедали на предприятии. Все заболевшие употребляли пищу, которую предоставляла ФОП "Синявская Н.В."

Общее число пострадавших, таким образом достигло 24 человек. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 26 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Добавляется, что в настоящее время на предприятии проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала "Страна", под Херсоном 18 человек отведали морских деликатесов и попали в больницу. Все отравившиеся ели морепродукты: вареные креветки, рапаны или мидии. Симптомы гастроэнтерита у пострадавших оказались идентичными: тошнота, понос, у некоторых высокая температура.

Напомним, что под Ровно 10 посетителей фестиваля отравились уличной едой.