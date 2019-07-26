В НБУ на пятницу, 26 июля, установили новый курс основных мировых валют. Так, курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 3 копейки - до 25,48 гривен. Евро также подешевел, потеряв 10 копеек. Стоимость российского рубля с четверга почти не изменилась. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Официальные курсы от НБУ на 26 июля:

- 100 долларов США - 2548.7337 гривен;

- 100 евро - 2832.9175 гривен;

- 10 российских рублей - 4.0355 гривны.

Как сообщала "Страна", в МВФ ухудшили прогноз мирового ВВП. При этом для экономик стран СНГ в 2019 году, откуда украинские власти вышли, в Международном валютном фонде прогнозирует рост на 1,9% (2,2% в апрельском прогнозе), в 2020 году - на 2,4%.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что финансисты объяснили, почему от курса доллара стоит ждать роста.