Вчера, 25 июля, в Бразилии произошла просто кража века. Группа вооруженных налетчиков похитила около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта Сан-Паулу.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Globo.

Пятеро преступников в масках были вооружены автоматическим оружием. Для проезда на территорию аэропорта бандиты использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой Федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из бандитов перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

Скрывшись с места преступления, злоумышленники бросили свои автомобили в одном из расположенных неподалеку от аэропорта неблагополучных районов Сан-Паулу, где пересели на машину скорой помощи. Полиция ведет поиск преступников, однако этот процесс осложняется тем, что в зоне аэропорта правоохранители не могут использовать вертолет.

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