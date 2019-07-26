В команде президента Владимира Зеленского продолжают делать заявления по самым горячим проблемам Украины, исходя из которых можно предположить, что всех нас ждет в недалеком будущем.

Так, к примеру, Дмитрий Разумков, глава президентской партии "Слуга народа", одержавшей сокрушительную победу на парламентских выборах, рассказал о планах по поводу введения в стране открытого рынка земли.

Об этом он заявил в эфире канала 1+1.

"Наверное, это правильно, если владелец может использовать и распоряжаться своей собственностью. Это ваше право, конституционное право. Поэтому позиция нашей команды следующая: рынок земли нужно открывать", - заявил политик.

Однако после этого Дмитрий Разумков уточнил, что на все это нужно время, чтобы подготовить все необходимые законы и провести общественную дискуссию по проблемным вопросам.

Он так же не смог сказать, сохранится или же будет отменен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. "Все это нужно обсуждать уже в ближайшем будущем", - считает Дмитрий Разумков.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что Разумков анонсировал первое заседание новой Рады на границе лета и осени.

Также мы рассказывали, что Разумков заявил, что судьба Авакова в руках нового премьера.