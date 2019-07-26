Ближневосточный кризис преодолел еще одну опасную черту. Палестина объявила о том, что разрывает все договора и соглашения с Израилем. Об этом вчера, 25 июля, заявил президент Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства.



"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме, - сказал Аббас. - Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными".

При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". "Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - сказал он, как передает агентство WAFA.

Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

Разрыв контактов с Белым домом

Лидер палестинцев сообщил, что действие всех подписанных с Израилем соглашений приостановлено в соответствии с рекомендацией Центрального совета Организации освобождения Палестины. В августе прошлого года Аббас уже предупреждал, что "палестинцы пересмотрят соглашения с Израилем из-за его отказа выполнять заключенные ранее договоренности". Он подтвердил, что будет продолжать бойкотировать контакты с администрацией США до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свое решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

"Мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке не будет до тех пор, пока наш народ не реализует свои национальные права, - считает Аббаса. - Сколько бы ни продолжалась оккупация, наше государство обретет свою независимость".

В июне палестинский лидер отказался участвовать в организованном США в столице Бахрейна международном форуме "Мир во имя процветания", на котором обсуждались экономические аспекты американского ближневосточного проекта. Тогда палестинцы заявили "о недопустимости подмены политического урегулирования палестинской проблемы обещаниями инвестиций и финансовой помощи". Встречу в Манаме бойкотировали также Ливан и Ирак.