Вчера, в Европе, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. Луганская Заря порадовала своих фанов, уверенно разобравшись на выезде с черногорской Будучностью 3:1. Но украинцы вчера феерили не только на Балканах.

Роман Яремчук, форвард бельгийского Гента выдал отличный матч против румынского Вииторула. На его счету дубль и два ассиста. Поединок завершился со счетом 6:3 в пользу бельгийцев. За Гент, кроме Яремчука, играют еще два украинца - Роман Безус и Игорь Пластун.

"Страна" приводит результаты всех матчей первого раунда второго раунда квалификации.

Лига Европы, второй квалификационный раунд, первые матчи

"Норрчепинг" - "Лиепая" 2:0 (1:0)

Голы: Терн, 1 (1:0); Хакшабанович, 80 (2:0)

"Хапоэль Б-Ш" - "Кайрат" 2:0 (1:0)

Голы: Сафури, 10 (пенальти) (1:0); Шамир, 64 (2:0)

"Арсенал Т" - "Нефтчи" 0:1 (0:1)

Голы: Дарио Жуниор, 45 (0:1)

"Эспаньол" - "Стьярнан" 4:0 (0:0)

Голы: Феррейра Ф., 49 (1:0); Феррейра Ф., 57 (2:0); Иглесиас, 60 (3:0); Иглесиас, 68 (4:0)

"Дунайска Стреда" - "Атромитос" 1:2 (1:2)

Голы: Умбидес, 21 (0:1); Вида М., 35 (1:1); Манусос, 43 (1:2)

"Хеугесунн" - "Штурм" 2:0 (0:0)

Голы: Крюгор, 51 (1:0); Сандберг, 64 (2:0)

"АЕК Ларнака" - "Левски" 3:0 (0:0)

Голы: Янну А., 67 (1:0); Рауль Руис, 70 (2:0); Хевел, 75 (3:0)

Предупреждения: - Миланов Ж., 35, 45

Удаления: - Миланов Ж., 45 (второе предупреждение)

"Легия" - "КуПС" 1:0 (1:0)

Голы: Вьетеска, 10 (1:0)

"Утрехт" - "Зриньски" 1:1 (0:1)

Голы: Говедарица, 34 (0:1); Керк Г., 61 (1:1)

"Пюник" - "Яблонец" 2:1 (2:0)

Голы: Миранян, 6 (1:0); Миранян, 30 (2:0); Долежал М., 53 (2:1)

"Лехия" - "Брондбю" 2:1 (1:0)

Голы: Пайшау, 26 (пенальти) (1:0); Хедлунд, 59 (1:1); Липски, 63 (2:1)

"МОЛ Види" - "Вадуц" 1:0 (1:0)

Голы: Стопира, 5 (1:0)

"Габала" - "Динамо Тбилиси" 0:2 (0:1)

Голы: Куталия, 41 (0:1); Даффе, 87 (0:2)

"Малатьяспор" - "Олимпия Любляна" 2:2 (1:1)

Голы: Вукушич, 13 (0:1); Мина, 20 (1:1); Яхович, 66 (пенальти) (2:1); Савич С., 74 (2:2)

"Флора" - "А.Франкфурт" 1:2 (1:1)

Голы: Торро, 24 (0:1); Айнсалу, 34 (1:1); Йовелич, 71 (1:2)

"Домжале" - "Мальме" 2:2 (1:1)

Голы: Николсон, 37 (1:0); Бенгтссон Р., 43 (1:1); Черин, 48 (2:1); Антонссон М., 52 (2:2)

"Мольде" - "Чукарички" 0:0 (0:0)

Предупреждения: - Бирманчевич, 84, 95

Удаления: - Бирманчевич, 95 (второе предупреждение)

"Чихура" - "Абердин" 1:1 (1:0)

Голы: Корипадзе, 40 (пенальти) (1:0); Косгроу, 68 (1:1)

"Гент" - "Вииторул" 6:3 (5:1)

Голы: Асаре, 4 (1:0); Дежагере, 13 (2:0); Младен С., 21 (2:1); Кубо Юя, 35 (3:1); Яремчук, 42 (пенальти) (4:1); Кубо Юя, 45 (5:1); Яремчук, 50 (6:1); Цэру, 56 (6:2); Цэру, 61 (6:3)

"Будучность" - "Заря" 1:3 (0:2)

Голы: Громов, 15 (0:1); Громов, 19 (0:2); Чеберко, 59 (автогол) (1:2); Арвеладзе Л., 82 (1:3)

Предупреждения: Бакич Д., 23; Мийич М., 38; Миркович Л., 47; Перович, 71; Больевич Д., 90 - Михайличенко Б., 23

"ЦСКА София" - "Осиек" 1:0 (0:0)

Голы: Эвандро да Силва, 53 (1:0)

"Торино" - "Дебрецен" 3:0 (2:0)

Голы: Белотти, 20 (пенальти) (1:0); Ансальди, 42 (2:0); Дзадза, 93 (3:0)

"Люцерн" - "Клаксвик" 1:0 (0:0)

Голы: Шнойвли, 93 (1:0)

"Рейнджерс" - "Прогресс" 2:0 (1:0)

Голы: Арибо, 20 (1:0); Оджо, 54 (2:0)

Предупреждения: - Латерца, 12, 88

Удаления: - Латерца, 88 (второе предупреждение)

"Вентспилс" - "Гзира Юнайтед" 4:0 (1:0)

Голы: Сварупс, 41 (1:0); Элио, 50 (2:0); Стуглис, 84 (3:0); Айегун, 87 (4:0)

"Страсбур" - "Маккаби Хайфа" 3:1 (1:1)

Голы: Плакущенко, 39 (0:1); Ажорк, 45 (пенальти) (1:1); Томассон, 47 (2:1); Мартен Ж., 61 (3:1)

Удаления: - Абаши, 44

"Млада Болеслав" - "Ордабасы" 1:1 (1:1)

Голы: Механович, 21 (0:1); Комличенко, 45 (1:1)

"Шэмрок Роверс" - "Аполлон Л" 2:1 (1:1)

Голы: Папулис, 5 (0:1); Грэйс, 14 (1:1); Лопес Ро., 58 (2:1)

Удаления: - Сачетти, 83

"АЗ" - "Хеккен" 0:0 (0:0)

"Алашкерт" - "ФКСБ" 0:3 (0:0)

"Локомотив Пловдив" - "Спартак Тр" 2:0 (1:0)

Голы: Илиев Д., 38 (пенальти) (1:0); Илиев Д., 61 (пенальти) (2:0)

"Вулверхэмптон" - "Крузейдерс" 2:0 (1:0)

Голы: Жота, 37 (1:0); Винагре, 93 (2:0)

"Арис" - "АЕЛ" 0:0 (0:0)

"Женнес" - "Гимарайнш" 0:1 (0:0)

Голы: Амоа Д., 94 (0:1)

"Гонвед" - "Университатя" 0:0 (0:0)

"Шахтер Солигорск" - "Эсбьерг" 2:0 (1:0)

Голы: Бакай, 5 (1:0); Сачивко, 55 (2:0)

"Коннахс Куэй" - "Партизан" 0:1 (0:0)

Голы: Шчекич, 62 (0:1)

"Партизани" - "Шериф" 0:1 (0:1)

Голы: Тамбе, 23 (0:1)

"Пьяст" - "Рига" 3:2 (0:1)

Голы: Дебелко, 22 (0:1); Червиньски, 66 (1:1); Феликс, 82 (2:1); Феликс, 85 (3:1); Корун, 86 (автогол) (3:2)

"Валюр" - "Лудогорец" 1:1 (1:0)

Голы: Петри, 11 (1:0); Анисет, 92 (1:1).

Напомним, что в случае выхода "Зари" в 3 квалификационный раунд, наша команда сыграет с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). В первом поединке в Софии хозяева одержали победу - 1:0.

Ранее "Страна" сообщала, что названы время, место и дата первого матча "Динамо" в Лиге чемпионов против "Брюгге".