В Москве идет судебный процесс над известным украинским бизнесменом, генеральным директором корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олегом Мкртчаном. Сторона обвинения настаивает на девяти годах колонии для него.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Гособвинение просит Московский городской суд назначить такое суровое наказание Олегу Мкртчану, поскольку он обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей.



"В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил для подсудимого дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал источник.

С учетом закрытости процесса в Московском городском суде защита подсудимого отказалась комментировать дело в отношении своего подзащитного. Дата оглашения приговора в отношении Мкртчана пока не известна.

Директор ИСД обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Вину Мкртчан не признает. По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка.

Кроме того, суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из основных металлургических компаний РФ. РГМК была образована в 2005 году и создавалась как связующее звено между компаниями из "Индустриального союза Донбасса" и российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.

Согласно рейтингу журнала "Фокус", Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году. Его состояние оценивается в $1,25 млрд. Он имеет гражданства Украины и России.