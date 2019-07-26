Весь экипаж российского судна Neyma, который вчера, 25 июля, был задержан в порту Измаил, уже вернулся в Москву. Моряки прилетели в аэропорт Домодедово рейсом из Кишинева, передает "Интерфакс".

Задержанный СБУ российский танкер Neyma, архивное фото: Владимир Владиславлев/ТАСС

Напомним, что 25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского корабля Neyma. Как утверждалось, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После этого российские владельцы изменили название судна на Nika spirit, заявили в СБУ.

После допроса экипаж танкера отпустили. Как сообщалось, в Россию они должны были вылететь из Молдавии. В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны задержанных моряков, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Судно при этом остается в Измаиле, СБУ намерена ходатайствовать об аресте корабля.

Ранее "Страна" в материале "Подстава для Зеленского" выясняла к чему приведет задержание российского корабля под Измаилом.