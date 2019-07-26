ООН призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя инцидент с задержанием СБУ российского танкера.

"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", - сказал он в четверг журналистам.

При этом Хак отметил, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера Neyma, который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika Spirit. Позже стало известно, что экипаж - российские моряки отпущены, тогда как судно остается в Измаиле.