Футболисты "Зари" уверенной победой на выезде завершили первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором луганский клуб играл с черногорской командой "Будучность" - 3:1.

На 15-тысячных стадионе "Под Горицом" в Подгорице в составе "Зари" отличились Артем Громов (16, 19 минуты) и Леван Арвеладзе (82); у "Будучности" счет сократил Михаил Перович (60), сообщает Укринформ.

Ответный матч "Заря" - "Будучность" состоится в Запорожье 1 августа.

Победитель противостояния по сумме двух матчей сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с лучшей командой пары ЦСКА (Болгария) - "Осиек" (Хорватия). В первом поединке в Софии хозяева одержали победу - 1:0.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Будучности назвал качества своих игроков, которые помогут обыграть Зарю, а также о том, что названы даты игр и соперники украинских клубов Заря и Мариуполь в Лиге Европы.