Частью стратегического плана ЕС должна стать защита европейского, в частности польского производителя, в условиях конкуренции и растущего протекционизма крупных мировых игроков.

Об этом в четверг после встречи в Варшаве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает пресс-служба премьер-министра Польши в Facebook.

"Мы говорили о сложных вопросах, таких как миграция, торговая политика и протекционизм со стороны крупных континентов - США, Китая, Индии. Это все наши партнеры, но мы должны позаботиться о собственном дворе, о польских местах работы, польских работниках, чтобы они зарабатывали как можно больше", - заявил Моравецкий.

Он привел пример, что польские металлургические заводы и другие предприятия тяжелой промышленности за тонну стали должны заплатить 45 евро, в то время как за это не платят китайский, индийский или российский экспортер в ЕС.

"Это очень несправедливо и грозит переносом мест работы из Польши, например, за наш восточный рубеж - в Украину. Мы этого не хотим, мы хотим, чтобы эти места работы, созданные у нас, остались здесь, чтобы работники зарабатывали как можно больше", - подчеркнул глава польского правительства.

Моравецкий добавил, что в разговоре с фон дер Ляйен он подчеркнул: защита европейского производителя должна стать "важным измерением будущего стратегического плана" для ЕС.

Ранее Моравецкий признался, как дорого обойдутся Польше 20 американских ракетных комплексов HIMARS.

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