В Нидерландах четверг стал самым жарким днем недели, когда на местных жителей и гостей обрушились +40 градусов тепла. Об этом сообщает Укринформ.

Жара на этой неделе побила рекорд, установленный в августе 1944 года. Тогда в нидерландском городе Варнсвельд было +38,6. В некоторых городах сегодня 37-38, а в большинстве +40. А в нидерландских городах Гильзе-Рейн и Эйндховене зафиксировали почти +41.

От жары люди прячутся в парках, пытаются после работы поехать к морю. Некоторые даже работают из дома, чтобы в жару не ходить в офис. Из-за аномальной жары люди скупают воду.

Видео: youtube.com

А для животных на улицах установили миски с водой. Стариков призывают не выходить из домов, чтобы не получить тепловой удар. Также дежурят кареты "скорой помощи" и полиция.

Ранее мы сообщали, что кроме Голландии в Бельгии, Германии и Франции побиты температурные рекорды.

А совсем недавно появились фото и видео гигантского града размером с апельсин, что обрушился на Италию.