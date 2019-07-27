Голливудский актер Микки Рурк согласился сыграть в так называемом продолжении культового российского фильма "Брат".

Об этом режиссер картины, музыкант Стас Барецкий сообщил порталу StarHit. Барецкий заявил, что предложил Рурку сыграть русского бандита.

"Я лично разговаривал с Рурком по Skype. Он дал согласие на роль" - рассказал Барецкий. Гонорар артиста составил 300 тысяч долларов, что, по словам режиссера, не так и много.

"Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить - для них это сущие копейки!" - заявил режиссер.

Отмечается, что Рурк приедет в Россию в конце лета, когда начнутся съемки фильма. Бюджет будущей картины составит миллион долларов.

Кроме Рурка в проекте примут участие Алексей Панин, Никита Джигурда, Диана Шурыгина и Лолита Милявская.

Ранее одиозный российский музыкант Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма "Брат-3", который станет "продолжением" культовых картин Алексея Балабанова.

Напомним, что культовая криминальная драма "Брат" режиссёра Алексея Балабанова вышла на экраны в 1997 году.

Главную роль в ней исполнил Сергей Бодров. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля "Кинотавр" (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр.

В 2000 вышла вторая часть картины, которую также тепло встретили критики и зрители. В 2015 году в Украине запретили публичный показ фильма "Брат-2".

В Госкино заявили, что фильм содержит "сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".

Ранее актера культового сериала "Твин Пикс" арестовали по подозрению в убийстве.

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