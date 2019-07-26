Президент США Дональд Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет в скорейшем времени улучшить имидж Украины и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Об этом лидер США сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам прошедших досрочных выборов в Верховную Раду, сообщается на официальном сайте президента Украины.

При этом президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

При этом дата визита не обозначается.

"Для понимающего человека здесь все прекрасно. Каждый говорил (если пресс-релиз не лжёт) о том, что другой не хотел слышать: Зеленский о сохранении давления на Россию, а Трамп о помощи в расследовании тёмных дел Джо Байдена в Украине. Последнее легко читается во фразе о «коррупционных делах, сдерживавших развитие отношений между Украиной и США». Не нужно было отказывать во встрече Джулиани, возможно, уже имели бы дату визита Зеленского в Вашингтон", написал у себя на странице в Facebook эксперт-международник Олег Волошин, который прошел в Раду по спискам "Оппозиционной платформы За жизнь".

Это уже второй телефонный разговор Зеленского и Трампа. Первый состоялся сразу после выборов президента Украины и в нем президент США поздравил украинского коллегу.

Напомним, одним из таких коррупционных расследований является дело демократа Джо Байдена, конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Также мы писали, что Зеленский сегодня встретился с будущими нардепами, прошедшими в Раду от "Слуги народа".