В субботу, 27 июля, телеканал "112 Украина" покажет телемарафон "Мы люди", посвященный Крестному ходу по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси.

Трансляция начнется в 12:00.

Это станет продолжением совместного проекта Украинской православной церкви, международной общественной организации "День Крещения Руси" и телеканала "112 Украина", реализованного в пасхальные дни 2019 года в телемарафоне "Пасха. Мы люди!" и вызвавшего международный резонанс.

В начале марафона будет показан молебен на Владимирской горке в Киеве. Его возглавит предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

По завершении молебна начнется торжественный Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых. Он будет проходить от Владимирской горки и до Киево-Печерской лавры, где состоится большая божественная литургия.

В отличие от трансляций прошлых лет, в этом году во время телеэфира заговорит сам Крестный ход - его участники, а это украинцы со всех концов страны и гости из разных стран мира. Участники Крестного хода в прямых включениях телевизионного эфира расскажут о своих ощущениях от происходящего, о своем понимании значения и важности празднования события киевского Крещения Руси, ставшего колыбелью рождения восточно-европейской православной цивилизации.

Отметим, что приход села под Киевом вернулся из ПЦУ в УПЦ МП.

Напомним, в прошлом году в Крестном ходе по случаю празднования Крещения Руси приняли участие, по разным оценкам, от 65 по 150 тыс. человек.