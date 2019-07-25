Украинская певица Ани Лорак, которая проживает в Москве, анонсировала свое выступление на фестивале "Жара" в Баку.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в стильном "луке" - обтягивающем белом топе и широких белых штанах с объемными карманами.

Дополнила образ "дива" пудровыми ботильонами и стильными очками. В кадре Лорак появилась заметно загорелой и похудевшей.

"До встречи вечером", - написала она и добавила хештеги "Баку" и "Жара".

На фото певица выглядит довольной.

Ани Лорак, фото - instagram

Ранее в СМИ сообщалось, что Лорак распустила всю свою многолетнюю команду.

Еще мы рассказывали, что Ани Лорак опубликовала фото с новым мужчиной, который младше на целых 15 лет.