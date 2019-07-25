Похудевшая и загорелая певица Ани Лорак опубликовала в Instagram стильное фото в белом
Украинская певица Ани Лорак, которая проживает в Москве, анонсировала свое выступление на фестивале "Жара" в Баку.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в стильном "луке" - обтягивающем белом топе и широких белых штанах с объемными карманами.
Дополнила образ "дива" пудровыми ботильонами и стильными очками. В кадре Лорак появилась заметно загорелой и похудевшей.
"До встречи вечером", - написала она и добавила хештеги "Баку" и "Жара".
На фото певица выглядит довольной.
Ани Лорак, фото - instagram
Ранее в СМИ сообщалось, что Лорак распустила всю свою многолетнюю команду.
Еще мы рассказывали, что Ани Лорак опубликовала фото с новым мужчиной, который младше на целых 15 лет.
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