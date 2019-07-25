Кража курительного сосуда произошла сегодня ночью в ночном заведении с караоке "Каста", расположенном на Крещатике.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, сегодня около 3 часов ночи некий джентельмен заказал в заведении кальян и, воспользовавшись тем что за ним никто из персонала не наблюдает, прихватил заправленную курительныии смесями стеклянную колбу с трубкой и мундштуком стоимостью около 5 тысяч гривен и потихоньку вышел из заведения.

Охрана вероятно подумала, что клиент захотел раскурить кальян на свежем воздухе и не препятствовала ему. Но назад в кафе посетитель уже не вернулся и прихватил кальян с собой.

По факту кражи курительного приспособления завели уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины-кража.

Любителю подымить ароматическими смесями в случае поимки грозит до 3 лет тюрьмы.

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