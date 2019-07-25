Появились новые подробности трагической смерти российского боксера Максима Дадашева, который умер в больнице после поражения на ринге.

На странице боксера в Instagram появился пост, в котором сообщается о том, что по ходу боя Дадашев перенес инсульт.

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!", - говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/dadashev__m/

Напомним, Дадашев потерял сознание после боя, который был остановлен перед двенадцатым раундом. В больнице у боксера диагностировали отек мозга. Дадашеву провели трепанацию черепа, а после ввели его в медикаментозную кому, однако спасти спортсмена не удалось. Он скончался 23 июля.

Ранее Появилось видео, как тренер погибшего боксера Дадашева просит его остановить последний бой.

Мы писали, что Александр Усик стихами почтил память умершего российского боксера Максима Дадашева.