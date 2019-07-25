Над Каспийским морем исчез азербайджанский истребитель.

По предварительным данным, истребитель "Миг-29" разбился, а с ним и пилот, говорится в сюжете ТСН.

"Все произошло накануне около 10 вечера. Истребитель исполнял учебный полет и внезапно исчез с радаров. Министерство обороны Азербайджана направило бригады спасателей на поиски военного самолета и пилота", - говорится в сюжете.

Что стало причиной авиакатастрофы, никто даже предположить не может. Для расследования инцидента создана специальная комиссия при минобороны страны.

Ранее "Страна" рассказывала, что Финляндия по тревоге подняла истребители из-за трех российских самолетов над Балтийским морем.

Также мы писали, как в Германии после столкновения рухнули два истребителя четвертого поколения.