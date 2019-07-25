Маленькая девочка засунула руку в отверстие слива заброшенного бассейна и застряла.

Об этом рассказывает ТСН.

Она играла во дворе возле многоэтажки рядом с декоративным водоемом, который долгое время стоит заброшенным. Из любопытства ребенок просунул ручку в отверстие слива и застряла.

"Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось специнструментами снять слой плитки и бетона и осторожно разрезать трубу", - говорится в сообщении.

Когда девочку доставили в больницу, то выяснилось, что у нее на руке нет ни царапины.

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