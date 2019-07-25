Технология двойников, которую использовали на внеочередных парламентских выборах 21 июля, помешала победить шести кандидатам от партии "Слуга народа". Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА.

По данным организации, на этих выборах технологию двойников использовали в двух вариантах: либо регистрировали кандидатов с одинаковыми именами, или указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых дублируют названия политических партий основного кандидата. Второй вариант был более эффективным, говорят в ОПОРЕ.

По подсчетам сети, на этих выборах более 90 кандидатов-самовыдвиженцев, которые баллотировались в 55 одномандатных избирательных округах, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации "Слуга народа" или (значительно реже) "Голоса". Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий. По данным исследования ОПОРЫ, технология двойников была успешной в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210.

Так, в 37 округе Днепропетровской области самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (бывший депутат, член фракции "Партии регионов") опередил представителя "Слуги народа" Игоря Фартушного с разницей в 1208 голосов. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям, содержащим в названии словосочетание "Слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов.В этом же округе баллотировался однофамилец Игоря Фартушного, он набрал 1112 голосов.

В округе № 64 в Житомирской области самовыдвиженец Владимир Арешонков (депутат 8-го созыва от БПП) опередил Вячеслава Сигачова из "Слуги народа" на 640 голосов. Одновременно самовыдвиженец Анатолий Арешков, который указал местом работы ЧП "Слуга Народа!", набрал 5872 голоса.

В округе № 78 Запорожской области кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Пономарев (бывший депутат) на 3289 голосов опередил представителя партии "Слуга народа" Виталия Боговина. Однофамилец последнего — руководитель проектов в общественной организации "Общественное движение "Слуга народа" самовыдвиженец Василий Боговин — набрал 3860 голосов избирателей.

В 119 округе Львовской области победитель Михаил Бондарь (депутат 8-го созыва от "Народного фронта") опередил кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого на 140 голосов. А за Виталия Кравчука, который является главой правления общественной организации "Слуга народа Украины", проголосовали 2398 избирателей.

В 146 округе в Полтавской области самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат 8-го созыва от "Возрождение") победил кандидата Феликса Урина от "Слуги народа" с разницей в 2706 голосов. А четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие "Слуга народа" или "Слуга народу" вместе набрали 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (депутату 8-го созыва от фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пилюхно, заместитель директора Всеукраинского благотворительного фонда "Слуга народа", за которого проголосовали 1395 избирателей.

В 210 округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко победил самовыдвиженца Борис Приходько с разницей в 153 голоса. На третьем месте оказался кандидат Дмитрий Пахомов от партии "Сила людей", он набрал на 3243 голосов меньше, чем у победителя. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к ООО "Слуга народа. Зе!"и Общественного движения "Слуга народа", вместе получили 5596 голосов.

Ранее мы рассказывали про шесть зависших округов, где тормозят подсчет голосов на выборах.

Также сообщалось, что Зеленский встретился с будущими нардепами, прошедшими в Раду от "Слуги народа".