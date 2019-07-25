В Полтаве полиция задержала 18-летнего парня, который подозревается в убийстве 18-летней девушки в Киеве.

Как говорится в сюжете ТСН, парень полностью признал свою вину.

Правда, объяснить, зачем он это сделал, он так и не смог.

Как сообщается на сайте полиции Киева, тело погибшей с ножевыми ранениями полицейские обнаружили позавчера в квартире, которую она снимала.

Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире – установит следствие. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, тело девушки нашли в квартире по улице Ломоносова. Искать девушку начал ее отец после того, как она перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.

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