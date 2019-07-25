Убийца 18-летней девушки в Киеве полностью сознался в преступлении. Видео
В Полтаве полиция задержала 18-летнего парня, который подозревается в убийстве 18-летней девушки в Киеве.
Как говорится в сюжете ТСН, парень полностью признал свою вину.
Правда, объяснить, зачем он это сделал, он так и не смог.
Как сообщается на сайте полиции Киева, тело погибшей с ножевыми ранениями полицейские обнаружили позавчера в квартире, которую она снимала.
Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире – установит следствие. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, тело девушки нашли в квартире по улице Ломоносова. Искать девушку начал ее отец после того, как она перестала выходить на связь с 12:00 23 июля.
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