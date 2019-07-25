Корпорация Samsung готовится к выпуску обновлённых моделей линейки Galaxy A. В частности, ожидается и модель Galaxy A10s.

Аппарат должен получить двойную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, сканер отпечатков пальцев, которого нет у обычной версии Galaxy A10, и SoC MediaTek Helio P22.

В частности, ожидается и модель Galaxy A10s. Аппарат должен получить двойную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, сканер отпечатков пальцев, которого нет у обычной версии Galaxy A10, и SoC MediaTek Helio P22.

Теперь же стало известно, что Galaxy A10s будет представлен уже на следующей неделе. Как и в случае оригинально модели, анонс пройдёт в Индии, пишет ixbt.com.

Обновлённая версия будет стоить от 130 долларов - на 15 долларов больше, чем Galaxy A10 на старте продаж. При этом с такой ценой новинка будет конкурировать уже с Galaxy M20, который по многим пунктам выглядит интереснее.

В целом, учитывая, что линейка Galaxy A появилась лишь в феврале, причём тогда показали только три модели, странным кажется шаг Samsung по выпуску обновлённых версий, отмечает издание.

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