В Киеве из машины скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый мужчина и убежал.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Под видео инцидента сообщают, что сбежавший от врачей - это, вероятно, мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в Киеве днем ранее. Тогда он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз.

Видео: facebook.com

Ранее мы писали, что в Днепре полиция и родственники всю ночь уговаривали грозящего самоубийством не прыгать с моста.

Также сообщалось, что в Херсоне мужчина совершил демонстративное самоубийство, отрезав себе голову электропилой. Он успел перерезать основные сосуды. Мужчина умер от потери крови еще до приезда скорой помощи.