Защитники Алексея Цымбалюка, которому сегодня вручили подозрение по делу об избиении журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, продолжают придумывать новые версии инциденты.

Так адвокат и активист Маси Найем утверждает, что Бовтрук сам начал спор и выкрикивал оскорбления в адрес националистов.

Об этом Найем, который вероятно будет адвокатом Цымбалюка, написал на своей странице в Facebook.

"Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на * уй, бандера"", - заявил Найем в Facebook, опубликовав свое фото с Цымбалюком.

Кроме того, он написал, в полиции Цымбалюк заявил, что Бовтрук такими словами обидел его национальную честь.

"В отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрук он видит обиду его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

Скриншот: Facebook/Masi Nayyem

Отметим, что данное заявление является абсолютной ложью. Влад Бовтрук не провоцировал конфликт с Цымбалюком, а просто вел репортаж с Майдана, где проходил митинг.

Напомним, что Цымбалюк напал на нашего журналиста 2 июля.

Цымалюк - праворадикал, исповедующий неонацисткие взгляды, более известный как "киллер Бабченко" (он был агентом СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста - Прим.Ред.).

"Мы провели все необходимые следственные действия и подготовили подозрение. Но прокуратура под разными предлогами тормозит его согласование", - рассказал наш источник.

Уточним, что полиция готовится объявить подозрение Алексею Цымбалюку по статье 345-1 Криминального кодекса Украины. Первая часть этой статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до трех лет: "1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет".

"Страна" подала в полицию против Цымбалюка два заявления: первое - за избиение Влада Бовтрука и второе - за угрозы ему же в Facebook судьбой убитого Олеся Бузины.