23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался из-за травмы головы, которую получил во время боя против уругвайца Эдуардо Абреу. Это не первый трагический случай в спорте. Накануне умер российский боксер Максим Дадашев. Мы рассказывали, кто еще из спортсменов умирал после боев.

Десятираундовый бой между Сантильяном и Абреу прошел 20 июля и завершился вничью. Во время оглашения результатов аргентинский боксер почувствовал себя плохо. Об этом сообщает clarin.com.

Его увели с ринга и госпитализировали в бессознательном состоянии.

В мозгу Сантильяна врачи обнаружили кровяной сгусток. Медики провели операцию, но после у боксера случилось две кардиореспираторные остановки. Сантильян скончался в больнице сегодня, 25 июля. Аргентинский боксер одержал на профессиональном ринге девятнадцать побед при шести поражениях и двух ничьих.

Ранее Боксер Дадашев умер после боя, не приходя в сознание. Что о нем известно.

Стало известно,что Максим Дадашев будет похоронен в России.