Полиция начала уголовное производство по факту событий возле здания Государственного бюро расследований, которые произошли после допроса экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполии Киева.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента", – сказано в сообщении в четверг вечером.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Напомним, 11 июля стало известно, что экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Его назначили на 17 июля.

В этот день экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, объяснив это участием в избирательном процессе. После этого его вызвали повторно, на этот раз на 25 июля на 15:30.

Однако экс-глава государства прибыл в ГБР на день раньше, 24 июля, и попросил перенести следственные действия из-за отпуска. В ГБР удивились внезапному визиту Порошенко и попросили прийти его завтра.

Утром 25 июля в Бюро пришло письмо от адвоката Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.В ГБР назначили третью дату допроса Порошенко. После этого он неожиданно пришел к следователям 25 июля.