В результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем задержанного сегодня российского танкера NEYMA, в связи с чем моряки были отпущены.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Также в спецслужбе подчеркнули, что Украина – это правовое государство, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Ранее стало известно, что на борту российского танкера находится экипаж из порядка 15 граждан Российской Федерации. Перед этим в МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер. В министерстве отметили, что Киеву также "стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море".

Как сообщалось позже, всех моряков, которые находились на задержанном танкере, отпустили.

Напомним, 25 июля СБУ сообщила о задержании российского танкера NEYMA, который, по данным спецслужбы, был переименован в NIKA SPIRIT, чтобы скрыть его участие в блокировании украинских судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Речь об инциденте, когда российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.