Страшный момент с курицей-"зомби" успели снять на видео в ресторане. Куриная грудка, лежащая на тарелке в ресторане Майями, внезапно "ожила" и сбежала с обеденного стола.

Этот момент успели снять на видео. На кадрах видно еще сырую курятину, которая лежит на тарелке.

Вдруг она начинает шевелиться и "убегает" без какого-либо воздействия с тарелки, а затем падает. На фоне истошных криков посетителей.

Некоторые пользователи сети предположили, что мясо птицы было настолько свежим, что ее мышцы все еще рефлекторно сокращались.

Видео: youtube.com

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