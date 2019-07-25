Президент США Дональд Трамп поздравил президента Украины Владимира Зеленского с уверенной победой партии "Слуга народа" на прошедших внеочередных парламентских выборах, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

В ходе телефонного разговора Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов.

"Он подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Это уже второй телефонный разговор Зеленского и Трампа. Первый состоялся сразу после выборов президента Украины и в нем президент США поздравил украинского коллегу.

Ранее Госдеп США официально прокомментировал результаты парламентских выборов в Украине.