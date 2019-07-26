Во время раскопок во Франции ученые нашли бедренную кость чрезвычайно большого животного. Кость оказалась размером с человека и весит около 508 кг.

Вполне вероятно, что при жизни существо было около 30 метров высотой. Как пишет Daily Star, такие пропорции соответствуют динозаврам вида Патаготитан. При этом точная принадлежность и подлинность находки еще не установлена.

Об обнаружении полного скелета динозавра речь не идет. Однако, неподалеку бедренной кости палеонтологи раскопали фрагмент таза, к которому, вероятно, она когда-то крепилась.

Динозавры были самыми крупными животными, которые когда-либо жили на Земле. Однако, ученые пока точно не назвали существо, которому принадлежала найденная ими кость. Удалось установить, что оно жило около 140 миллионов лет назад.

"Этот фрагмент таза огромный! И он прекрасно сохранился", - сказал куратор Музея Ангулема Жан-Фрасуа Турнепиш. В свою очередь, палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан заметил: "Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом".

Кости гигантского зверя нашли в муниципалитете Анжак-Шарант. Это самое богатое в Европе место на такие находки. С 2010 года ученые обнаружили здесь 7 500 костей, которые принадлежали различным видам динозавров.

Фото: dailystar.co.uk

Как сообщала "Страна", британские ученые решили, что динозавры начали вымирать до того, как на Землю упал астероид.

Напомним, что в озерах под Одессой заселился крупный мохнаторукий краб, который может разрушить дамбу.