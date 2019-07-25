В интернете появился трейлер российской версии сериала "Чернобыль". Трехминутный ролик был размещен на YouTube-канале актера Игоря Петренко, который участвует в проекте, но позже видео было удалено, хотя успело разойтись по всей сети.

Сериал о "Чернобыле" от телеканала НТВ был анонсирован еще в июле 2018 года. По сюжету, украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

Видео: YouTube/Euroradio Live

Как пишет Daily Storm, по словам режиссера российского сериала Алексея Мурадова, он не знает, как трейлер оказался в сети.

"Не могу подтвердить, появятся ли в сериале те материалы, которые были показаны в трейлере. Но да, все это снимали мы. По поводу внезапного появления трейлера в сети ничего не могу сказать: думаю, меня бы предупредили о том, что он появится", - отметил Мурадов, добавив, что не понимает, каким образом кадры будущего шоу были слиты в интернет.

Напомним, премьера мини-сериала "Чернобыль" совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. По версии IMDb, пятисерийная работа обошла по рейтингу такие сериалы, как "Игра Престолов" и "Во все тяжкие".