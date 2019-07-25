В четверг, 25 июля, курс доллара на межбанке вырос на три копейки по сравнению с предыдущим банковским днём. Торги закрылись в рамках 25,44-25,47 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, передает UBR.ua.

Иностранных продавцов валюты на торгах не было, рынок оказался в руках экспортеров и Нацбанка. Общий объем торгов был немного ниже среднего — порядка $160 млн.

"Межбанк повторил вчерашний сценарий: шаткое равновесие на старте торгов под влиянием психологического настроя участников рынка на дальнейшую ревальвацию сменилось преобладанием предложения валюты и дальнейшим умеренным проседанием котировок", - отметил Куринной.

Финансисты отработали классическую схему. Сначала сыграли на повышение курса доллара: утром ПУМБ активно покупал валюту, и котировки достигали 25,53 грн/$. А после все тот же ПУМБ и несколько его коллег (особенно выделяют Приватбанк и Ситибанк) вышли продавать доллар по интересным курсам. Даже образовался излишек валюты. Его выкупал регулятор. Нацбанк приобрел порядка $20 млн по 25,48 грн/$.

Госказначейство сегодня выплатила крупную сумму возмещения по НДС - 2,13 млрд грн. Однако это не сильно сказалось на настроениях межбанка. Скорее всего будет влиять на него завтра.

"Интересная ситуация сегодня сложилась на рынке евро/доллар. В ходе речи председателя Европейского Центробанка Марио Драги, котировки сначала опустились до $1,11/€, когда он сообщил о сохранении ЕЦБ нулевой ставки до середины 2020 года. А когда пошел описывать экономическую ситуацию в Европе, котировки подросли до $1,117/€. Инвесторы пошли покупать евро", - сообщил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

На наличном рынке постепенно падает ажиотаж и выравнивается ситуация. Покупок дешевеющего доллара стало несколько меньше. Хотя его ценник продолжается скатываться вниз. 25 июля средний курс продажи доллара людям просел на 10 копеек, и закрепился к вечеру 25,60-25,75 грн/$. Минимальный остановился на 25,54 грн/$, а максимальный - на 26,0 грн/$.

Фото: ubr.ua

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