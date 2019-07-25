Лондонский международный арбитраж (LCIA) в споре об оплате выпущенных ПриватБанком до национализации двух выпусков еврооблигаций, суммарный объем которых Bloomberg оценивает в $335 млн при заявленном номинальном объеме $375 млн, вынес решение в пользу владельцев таких облигаций.

Сообщение об этом было опубликовано 22 июля.

В прессе государственный Приватбанк подтверждает сообщения, что в двух текущих арбитражных разбирательствах Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) относительно еврооблигаций, выпущенных британским SPV Credit Finance plc в сентябре 2010 и феврале 2013, арбитражным судом было вынесено Решение.

ПриватБанк указал также, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты. Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

Отметим, что рассмотрение дела в Лондонском арбитражном суде инициировали собственники еврооблигаций на $175 млн с погашением 23 января 2018 года и на $175 млн с погашением 28 февраля того же года, которые в ходе национализации были конвертированы в акции финучреждения. Эксперты прежде прогнозировали именно такой исход в споре и предупреждали, что в итоге решение суда в пользу держателей облигаций приведет к необходимости докапитализации госструктуры.

Согласно документации, опубликованной доверительным управляющим (trustee) Madison Pacific Trust Limited, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Один из владельцев облигаций высказал предположение агентству, что речь идет о намерении выделить связанных и несвязанных с ПриватБанком лиц.

Что касается даты, то условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня 2019 года.

Trustee также не опубликовал полную информацию о выплатах, однако попросил предоставить до 13 августа информацию о держателях еврооблигаций для передачи ее адвокатам ПриватБанка. При этом trustee предупредил, что подача такой информации не гарантирует выплаты.

Помимо того Madison Pacific Trust Limited уведомило о подаче в британские суды 11 июля 2019 года нескольких заявлений: Set-Aside Applications и Directions Application. Последнее касается разъяснения того, может ли trustee в рамках принятого арбитражем решения после получения средств произвести платежи некоторым, но не всем держателям еврооблигаций ПриватБанка. В связи с этим Madison Pacific Trust Limited предложил заинтересованным держателям до 8 августа включительно присоединиться к этому заявлению, как это уже сделала до его направления компания Shakoor Capital Limited – член группы держателей евроблигаций, инструктирующая trustee.

По мнению собеседника агентства, такие новые судебные разбирательства могут привести к дальнейшей нежелательной задержке с погашением еврооблигаций.

Как сообщалось ранее, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (Special Purpose Vehicle, SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка.

В процедуру bail-in среди прочего были включены три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года (из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года), а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Ранее в НАБУ допросили судью, который утвердил решение, признающее незаконной национализацию Приватбанка.

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