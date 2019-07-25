В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обитает единственная полностью дикая популяция лошадей Пржевальского. Ученые рассказали о наблюдениях за этими животными и о их популяции.

Об этом сообщает Киевский зоологический парк общегосударственного значения на своей странице в Facebook.

Как отметили специалисты, зона отчуждения, это не только территория крупнейшей техногенной катастрофы, но и уникальная природная территория с огромным лесным массивом в центре Европы и болотами, где живут редкие виды животных.

Сообщается, что специалисты Киевского зоопарка исследуют местную фауну вместе с учеными Чернобыльского биосферного радиоэкологического заповедника.

"Вы знаете, что здесь живет единственная полностью дикая популяция лошади Пржевальского? Сколько их, как они живут, где ходят, от чего погибают и сколько рожают, как привыкли к брошенным человеком территориям? Все это исследуют в рамках Программы по изучению популяции лошади Пржевальского Киевского зоологического парка уже несколько лет", - говорится в публикации.

По словам зоологов, для того, чтобы посчитать лошадей Пржевальского, они устанавливали фотоловушки и запускали дрон.

Согласно подсчетам экспертов, на территории чернобыльской зоны живет более ста особей лошадей Пржевальского.

Ученые рассказали, что лошади активно используют заброшенные населенные пункты и здания, а еще все больше времени проводят в закрытых лесных массивах, что нетипично для степного животного.

Кроме того, белорусские коллеги сообщили, что лошади Пржевальского живут еще на белорусской части зоны, поэтому теперь вид живет на две страны.

Скриншот: Facebook/Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Ранее сообщалось, что лошади Пржевальского встречают приход астрономической весны в Чернобыльском заповеднике.

Также мы писали, что в зоне ЧАЭС расплодились лошади Пржевальского.