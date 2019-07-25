Фотоблог-социальная сеть Instagram признана наиболее опасной для психического здоровья молодежи. Об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH).

В ходе опроса, 1479 лицам, от 16 до 24 лет, были заданы несколько вопросов о Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter и Facebook. У пользователей этих соцсетей спросили, как они себя чувствуют после посещения указанных сайтов.

Именно Instagram упоминался чаще всего, как соцсеть, которая оказывает негативное влияние на психическое состояние. На втором месте находится Snapchat, а на третьем Facebook. Четвертое место занял Twitter.

Респонденты отметили, что YouTube, при взвешивании всех плюсов и минусов, даже дает некоторый позитив. Участники опроса заявили, что пользование Instagram больше всего влияет на собственное тело, количество часов сна, самовыражение и самоидентификацию.

Как сообщала "Страна", ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс стали одними из самых популярных сайтов в Украине в июне. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и privatbank.ua.

Напомним, что в США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов из-за проблем с утечкой личных данных пользователей.