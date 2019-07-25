На автомобиль бывшего президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований вскарабкался ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей".

Об этом сообщают украинские издания, которые идентифицировали россиянина.

Известно,что 18 июля президент Владимир Зеленский дал ему, как ветерану "Азова", украинское гражданство. Об этом сам Айвазовский написал в Facebook.



Фото: facebook.com/Odi.vazon

Фото: president.gov.ua/

Ранее доброволец из России Никита Макеев, который приехал в июле 2014 и воевал на востоке Украины в составе батальона "Азов", четырежды обращался в Администрацию Президента Порошенко относительно получения украинского гражданства, но получал отказы.

"Считаю, что такая злая воля или наоборот отсутствие воли. За эти годы мытарств, я знаю, когда давали гражданство Михаилу Саакашвили, когда он был другом президента, то ему дали паспорт, а под него все документы положили. Нам, почему-то, так сделать не могут. Мы не друзья, наверное, я не знаю" – заявлял он

Напомним, ранее получать украинский паспорт в соответствии со всеми легальных процедур для многих из "иностранных АТОшникив" проблематично, при этом необходимо получить справки от правоохранительных органов в своих странах. Для многих из них визит домой по таким справкам почти наверняка будет означать арест и обвинения по статьям о наемничество и участие в иностранных военных конфликтах.

Мы писали, что Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранным добровольцам