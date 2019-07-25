В пятницу, 26 июля, в Украине будет жарко, но с дождями. В зависимости от региона ожидается +23...+30 С. Жарче всего - на курортном юге +28...+30.

По данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются везде, кроме юга и Кировоградской и Запорожской областей.

В Восточном регионе Украины ожидаются освежающие осадки, но возможны и грозы. Температура в Полтаве, Харькове и Днепропетровске днём +22...27. Ночью +13..15.

На Донбассе ожидается +24..26. В ночное время в Донецке и Луганске +14..16.

В Северном регионе страны, Чернигове и Сумах ожидается +23...25 и +13..15 ночью. В Западном +23...26, ночью 13...16. Во Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах ожидаются дожди с грозами.

На Закарпатье также ждут осадков. В административном центре региона Ужгороде ожидается +25...27 днём и +14..16 ночью.

В Центральном регионе, Виннице, Черкассах, Житомире и Кировограде ожидается + 24...27 днём и 13...15 ночью с грозовыми дождями. В Южном +26...30 и без осадков.

Погода в Киеве 26 июля тоже будет теплой: +24...+26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26 +29 градусов. Вероятность дождя в городе незначительная.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", Олеся Медведева путешествовала по Крыму. В первой части проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины" она рассказывала, как туда доехать, как пересечь границу и по какому паспорту, где менять деньги, о ценах на бензин, на проживание в гостинице, о жизни в Севастополе, монументе "Вежливому человеку" и многом другом.

Во второй части путешествуй-проекта "Страны" Олеся Медведева проехалась по аннексированному полуострову и осмотрела новые инфраструктурные объекты, которые были построены здесь за последние 5 лет.

В третьей части она встретилась с жителями полуострова и обсудила с ними, что изменилось за последние годы, стало ли в Крыму больше туристов, как выкачиваются деньги, выделенные на регион, и многое другое.