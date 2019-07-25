Управление маркетинговых исследований НАК "Нафтогаз Украины" 23 июля подготовило документ "Оценка прогресса организационной трансформации "Нафтогаза", в котором отражается текущая ситуация с корпоративной реорганизацией госкомпании.

Копия документа есть в распоряжении Экономической правды.

"Трансформация значительно отстает от графика, что делает "Нафтогаз" уязвимым для краткосрочных и среднесрочных угроз и вызовов. Мы видим высокий риск того, что "Нафтогаз" столкнется с серьезным дефицитом денежных средств в 2020 году, который будет вызван отсутствием доходов от транзита газа. Ввиду этих проблем незначительный прогресс трансформация создает высокий риск распада "Нафтогаза" - потому что даже новое правительство в конечном итоге перестанет понимать, какую ценностную роль может выполнять нынешнее руководство компании", - говорится в документе.

Управление маркетинговых исследований НАК указывает, что провело ряд интервью с бордом компании, по итогам которых были установлены разночтения по нескольким принципиальным пунктам.

Первый – несоблюдение внутренних управленческих стандартов.

"Многие наши интервьюеры сообщили, что обеспокоены тем, что поведение СЕО (Андрей Коболев - Прим.Ред.) отличается от первоначально договоренных принципов: вмешательство СЕО представляет собой обычное явление", - говорится в документе.

Второй – отсутствие ощутимых результатов в направлении организационной трансформации "Нафтогаза".

"Наши недавние интервью с топ-менеджментом не показали никакой расстановки и понимания целей первичной трансформации НАК "Нафтогаз Украины". В частности, Юрий Витренко рассказал нам, что первой и главной целью было быстрое преобразование "Нафтогаза" в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей", - говорится в документе.

По словам Коболева, это не было первоочередной задачей трансформации и что он не знал о такой идее. В его понимании, ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости НАК, уточняется в документе.

"Учитывая, что Витренко изначально занимался развитием корпоративной трансформации "Нафтогаза", а Коболев отвечал за реализацию трансформации, мы считаем такую ​​разницу мнений разрушительным скрытым конфликтом", - отметили в НАК.

Есть и другое объяснение такой разницы мнений: СЕО может использовать свою интерпретацию, потому что может искать оправдания для срыва графика преобразований, пишет управление маркетинговых исследований НАК.

В его выводах говорится также о субъективности поведения наблюдательного совета "Нафтогаза", который зачастую неоправданно становился на сторону Коболева.

"Набсовет оказался не способен оспаривать решения топ-менеджмента, а также не может задать правильное направление при поиске выхода из ситуации в отдельных критических сферах. Набсовет не готов привлечь к ответственности СЕО за невыполнение организационной трансформации компании", - говорится в документе.

И добавляется: "Как показали наши интервью, некоторые члены топ-менеджмента обеспокоены тем, что в компании нет профессионалов, занимающихся техническими вопросами нефти и газа. Такое отсутствие навыков создает огромные риски для "Нафтогаза". Все эти проблемы приводят к тому, что не существует адекватной системы "сдержек и противовесов" между наблюдательным советом и правлением".

Управление маркетинговых исследований "Нафтогаза" подчиняется непосредственно исполнительному директору компании Юрию Витренко.

Издание обратилось к Витренко с просьбой прокомментировать данный отчет, но он сообщил, что "не знает откуда у редакции данный документ и поэтому не может комментировать его содержание".

На вопрос, отражает ли данный отчет его точку зрения, Витренко сообщил, что вышеупомянутое управление является независимым звеном в "Нафтогазе".

"Их точка зрения может не совпадать с моей. И я им точно не могу приказать что писать, а чего не писать. И вы должны понимать, что мне не надо прикрываться управлением исследований для того чтобы отобразить свою точку зрения. Я могу и так ее высказать, и она у меня еще более критичная, чем у управления", - сказал Витренко.

Сообщается, что изначально за разработку плана корпоративной трансформации НАК "Нафтогаз Украины", обсуждение которой было начато еще в 2017 г., отвечал Витренко. Но в октябре 2018-го Витренко был отстранен от этого процесса из-за разницы в подходах к трансформации с Коболевым.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского газа.

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