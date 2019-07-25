Нефтяной рынок восстанавливается в четверг после снижения накануне, инвесторы вновь обратили внимание на резкое сокращение запасов топлива в США на прошлой неделе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК подорожали на $0,71 (1,12%) - до $63,89 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (1,13%) - до $56,51 за баррель. Цена Brent накануне упала на 1%, WTI - на 1,6% на слабых статданных о деловой активности в США и Германии, усугубивших опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Тем временем в среду рынок в целом проигнорировал данные о падении запасов нефти в США за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей, а теперь вновь вернулся к отчету Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Кроме того, из доклада Минэнерго стало известно, что добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Инвесторы также оценивают сообщение агентства Bloomberg о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует завершить расширение нефтепровода, который проходит с востока на запад страны, к сентябрю этого года.

По информации агентства, это даст стране возможность увеличить транспортировку нефти из портов Красного моря в обход Ормузского пролива, где в последнее время случилось несколько инцидентов с атаками на танкеры. Ожидается, что пропускная способность нефтепровода повысится с 5 до 7 млн баррелей в сутки.

Также в четверг представители Кувейта сообщили о переговорах с Саудовской Аравией по поводу возобновления нефтедобычи на нейтральной территории между двумя странами после четырехлетнего перерыва. На этой территории можно добывать порядка 500 тыс. баррелей нефти в сутки, что составляет порядка 4% совокупной нефтедобычи двух стран.

Ранее мы писали, что Иран задержал танкер с нефтью с иностранцами на борту.

После этого и еще нескольких инцидентов в Ормузском проливе цена на нефть не собирается останавливаться.