В Киеве рядом с рестораном "Верховина" по проспекту Победы, 135 обнаружили тело мужчины. Труп лежал в помещении общественного туалета в луже крови. Погибший занимался сбором денег за услугу использования уборной.

Тело обнаружили работодатели мужчины утром 25 июля. Об этом сообщает Информатор. Погибший был бездомным и жил на лавочке рядом с туалетом. Он собирал деньги за использование общественной уборной, отдавал их работодателю и получал за это "зарплату", естественно, неофициально.

Его знали люди, которые работали по соседству и рассказали, что мужчина был спокойным и неконфликтным, вел себя приветливо, иногда выпивал с товарищами, но не дебоширил. Также они поделились, что бездомный ранее находился в тюрьме около 20 лет, когда вышел, оказался без жилья и семьи, так как все родные погибли в автокатастрофе.

Последний раз его видели живым около 00:00 25 июля. Погибший был выпившим и отдыхал с друзьями, одна из которых была ранее судимая, личности других пока не установлены. Их причастность к случившемуся рассматривается. Видимых следов насильственной смерти при осмотре не обнаружили. У мужчины была рассечена бровь, разбита губа, закушен язык и вывернута нога. Предварительно, он умер от потери крови. Незначительные брызги крови остались на стенах туалета. На месте работали криминалисты, кинологи с собаками, следственно-оперативная группа, патрульные и медики. Детали случившегося устанавливаются.

По предварительным выводам эксперта, травмы на теле потерпевшего характерные для падения. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Тело погибшего направили в морг, где после вскрытия установят точную причину смерти.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяная компания зарезала 22-летнего контрактника. По словам свидетелей, участники конфликта были выпившие. Сперва между ними разгорелся словесный спор, который перешёл в драку. Во время неё он получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

Напомним, что в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.